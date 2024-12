جوجل تحقق قفزة نوعية في الحوسبة الكمومية بإطلاق “Willow”

2024-12-14 13:10:10 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

وكالات: أعلنت جوجل عن إنجاز جديد في مجال الحوسبة الكمومية عبر رقاقتها “Willow”، التي نجحت في تنفيذ عملية حسابية معقدة خلال خمس دقائق، في حين تحتاج أقوى الحواسيب التقليدية لمليارات السنين لإتمامها. وتمثل هذه النتائج تطورًا ملحوظًا مقارنة بإنجاز الشركة في 2019، حين تمكنت من إجراء معادلة رياضية في ثلاث...

