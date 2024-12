2024-12-14 13:10:10 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: في تجربة استثنائية، نظم تجمع الدراجات النارية في العراق مخيما كشفياً ترفيهياً في أهوار الجبايش، حيث عاش المشاركون لحظات من المغامرة بين أحضان الطبيعة الساحرة. وقال الناشط البيئي علي الأهواري لشبكة أخبار الناصرية أن مرسى أهوار الجبايش، الذي يقع جنوب شرق مدينة الناصرية، استقبل مجموعة من عشاق...

The post بالصور: مغامرة فريدة في أهوار الجبايش مع عشاق الدراجات النارية appeared first on شبكة اخبار الناصرية.