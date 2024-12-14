أمانة بغداد تنفي منحها موافقات لتحويل متنزه الزوراء إلى مجمع سكني

2024-12-14 13:15:01 - المصدر: واع

بغداد - واعنفت أمانة بغداد، اليوم السبت، منحها موافقات لتحويل متنزه الزوراء الى مجمع سكني.وذكر بيان للأمانة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "أمانة بغداد سبق وأن أكدت نفيها لهذه الشائعات وما يتم تداوله في بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول منح موافقات لانشاء مجمعات سكنية في متنزه الزوراء، وتعيد تأكيد نفيها القاطع للمساس بهذا الموقع".وأكدت الأمانة، بحسب البيان، أن "هذه المعلومة عارية عن الصحة، وأنها تعد متنزه الزوراء من أهم الأماكن الترفيهية في العاصمة بغداد، ولن توافق على أي فعالية مخالفة لكونه أكبر متنفس ترفيهي ترتاده العوائل العراقية من داخل وخارج مدينة بغداد ".وأضاف البيان أن "هناك خطة متكاملة أعدتها أمانة بغداد لتطوير الجزء المغلق من متنزه الزوراء، وإنشاء فعاليات ترفيهية جديدة تضاف الى فعاليات المتنزه الحالية".ولفت الى أن "هناك متابعة وتوجيهاً لجميع دوائر أمانة بغداد من قبل أمين بغداد لزيادة المساحات الخضراء في العاصمة، وتحويل جميع الساحات والفضاءات المتروكة إلى حدائق غناء، وأماكن ترفيهية ومتنزهات عامة ".ولفت البيان الى أن "الأمانة تحتفظ بحقها القانوني لمن يروج لمثل هذه الشائعات التي لن تنال من عزيمة الملاكات الخدمية في تقديم الأفضل للعاصمة وأهلها الكرام".