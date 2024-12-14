الإعلام الحكومي: المدارس المنجزة ضمن مشروع الأبنية النموذجية تجاوزت الـ 800

2024-12-14 13:15:01 - المصدر: واع

بغداد – واع – محمد الطالبي

أكد فريق الإعلام الحكومي، اليوم السبت، أن المدارس النموذجية المنجزة خضعت لمعايير الجودة في جميع تفاصيلها، مشيراً الى أن المدارس ضمن مشروع الأبنية النموذجية تجاوزت الـ 800

وقال المتحدث باسم فريق الإعلام الحكومي حيدر مجيد في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "مشروع الأبنية المدرسية النموذجية وصل الى مراحله النهائية حيث افتتح رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني عبر دائرة تلفزيونية من سبع محافظات ‫تم انتخابها، 790 مدرسة من مجموع 1000 مدرسة كمرحلة أولى وزعت على جميع المحافظات"، لافتاً إلى أن "العدد الآن تجاوز 800 مدرسة".

وأضاف أن "هذه الأعداد بحسب العقد المبرم ضمن الفترة المحددة تم الإنجاز فيها قبل الموعد المحدد، وأن هذه الأبنية المدرسية تدخل الخدمة بعد أن تتم عملية الاستلام والتسليم الأصولية، وذلك عبر لجنة شكلت برئاسة الأمانة العامة لمجلس الوزراء وعضوية الشركة المنفذة ووزارة التربية ووزارة الأعمال والإسكان على اعتبارها الجهة الاستشارية، ودائرة المهندس المقيم"، مؤكداً أن "عملية الاستلام والتسليم تخضع لمعايير وضعتها دائرة المشاريع الوطنية والأبنية المدرسية العامة لمجلس الوزراء، وهي الدقة في التنفيذ والجودة وكل التفاصيل المبرمة بالعقد تسلم إلى مديرية التربية بعد أن يتم الإنجاز الكامل".

وأوضح مجيد أن "مديرية التربية تأخذ على عاتقها توسيع هذه الأبنية المدرسية على المدارس المتوفرة في كل محافظة سواء كانت ابتدائية أو متوسطة أو إعدادية، حيث أن المعايير الاساسية التي تم اشغالها هي إنهاء ظاهرة المدارس الكرفانية أو الطينية، وإنهاء الدوام المزدوج أو الثلاثي"، مشيراً إلى أن "المدارس التي تم اشغالها في المحافظات أنهت هذه الظواهر التي سعت إليها الحكومة، وكانت غاية الحكم بإنشاء هذا المشروع المتبقي منه 200 مدرسة أو أقل سيتم إنجازها بالوقت المحدد في نهاية هذا العام".