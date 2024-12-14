مبابي أفضل لاعب فرنسي رغم تجاهل بنزيما

2024-12-14 13:20:02 - المصدر: واع

بغداد - واعاختير كيليان مبابي، نجم ريال مدريد، كأفضل لاعب فرنسي في موسم (2023-2024) من مجلة "فرانس فوتبول". وتفوق مبابي في التصويت على ويليام ساليبا مدافع آرسنال، بفارق 5 نقاط، حيث حصل كيليان على 56 نقطة مقابل 51 لنجم الجانرز.ويتم اختيار الفائز بها من قبل لجنة تضم جميع اللاعبين الفرنسيين الذين حصلوا على هذا التكريم في مسيرتهم. وهذه المرة الرابعة التي يفوز فيها مبابي بهذه الجائزة، بعد أن تُوج بها سابقًا في أعوام 2018، 2019، و2023.وأكد قائد المنتخب الفرنسي في تصريحاته لصحيفة "ليكيب" أن ويليام ساليبا، الذي جاء خلفه بفارق 5 نقاط فقط، كان يستحق الجائزة أيضًا. وكشف التصويت أن كريم بنزيما، نجم اتحاد جدة، لم يمنح أي نقطة لكيليان مبابي، مفضلاً إدواردو كامافينجا، وبرادلي باركولا، ووارن زائير-إيمري. أما نجولو كانتي لاعب وسط اتحاد جدة، فقد صوت لصالح ساليبا، وكوندي، وكامافينجا.ومن جهته، صوت أنطوان جريزمان نجم أتلتيكو مدريد لمبابي كثاني أفضل لاعب فرنسي، بينما كان خياره الأول ألكسندر لاكازيت.موقع كورة