2024-12-14 13:35:08 - المصدر: جريدة المدى

المدى/متابعةلا تزال صادرات الغاز الطبيعي الإيراني إلى العراق متوقفة منذ أكثر من ثلاثة أسابيع، رغم انتهاء المهلة الزمنية التي حددها الجانب الإيراني لإصلاح خط الأنابيب المتضرر. يأتي ذلك في ظل انخفاض كبير في إنتاج العراق من الكهرباء، مما أدى إلى تفاقم أزمة إمدادات الطاقة في البلاد. استمرار توقف الصادرات الإيرانية صرح المتحدث باسم وزارة الكهرباء […]

The post توقف صادرات الغاز الإيراني يُفاقم أزمة الكهرباء في العراق appeared first on جريدة المدى.