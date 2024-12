2024-12-14 13:54:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد / عراق اوبزيرفر نفت أمانة بغداد، اليوم السبت، منحها موافقات لتحويل متنزه الزوراء الى مجمع سكني. وذكر بيان للأمانة أن “أمانة بغداد سبق وأن أكدت نفيها لهذه الشائعات وما يتم تداوله في بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول منح موافقات لانشاء مجمعات سكنية في متنزه الزوراء، وتعيد تأكيد نفيها القاطع للمساس بهذا الموقع”. وأكدت الأمانة، …

The post أمانة بغداد تنفي تحركها لتحويل متنزه الزوراء إلى مجمع سكني first appeared on Observer Iraq.