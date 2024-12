السوداني يفتتح المبنى الجديد لدائرة تسجيل الشركات التابعة لوزارة التجارة

2024-12-14 13:54:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد / عراق اوبزيرفر افتتح رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت، المبنى الجديد لدائرة تسجيل الشركات التابعة لوزارة التجارة. وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ، أن “رئيس الوزراء محمد شياع السوداني افتتح المبنى الجديد لدائرة تسجيل الشركات التابعة لوزارة التجارة”.

