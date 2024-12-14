2024-12-14 14:00:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

نفت امانة بغداد، اليوم السبت (14 كانون الأول 2024)، ما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن نقل متنزه الزوراء وتحويل موقعه الحالي لمجمعات سكنية، مؤكدة سعيها لتطوير الجزء المغلق منه ليكون موقع ترفيهي جديد يضاف لمساحة المتنزه .

وذكرت الأمانة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أنها" سبق وأن اكدت نفيها لهذه الشائعات وما يتم تداوله في بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول منح موافقات لإنشاء مجمعات سكنية في متنزه الزوراء وتعيد تأكيد نفيها القاطع للمساس بهذا الموقع".

وأفادت، أنها" تؤكد بان هذه المعلومة عارية عن الصحة، وانها تعد متنزه الزوراء من اهم الأماكن الترفيهية في العاصمة بغداد ولن توافق على اي فعالية مخالفة لكونه اكبر متنفس ترفيهي ترتاده العوائل العراقية من داخل وخارج مدينة بغداد".

وبينت الأمانة، أم" هناك خطة متكاملة أعدتها امانة بغداد لتطوير الجزء المغلق من متنزه الزوراء وانشاء فعاليات ترفيهية جديدة تضاف الى فعاليات المتنزه الحالية".

ولفتت الى، أن" هناك متابعة وتوجيه لجميع دوائر امانة بغداد من قبل امين بغداد لزيادة المساحات الخضراء في العاصمة وتحويل جميع الساحات والفضاءات المتروكة إلى حدائق غناء وأماكن ترفيهية ومتنزهات عامة ".

وشددت أمانة بغداد على" أنها تحتفظ بحقها القانونين لمن يروج لمثل هذه الشائعات التي لن تنال من عزيمة الملاكات الخدمية في تقديم الأفضل للعاصمة واهلها".