السوداني: توجد شبهات فساد في كل معاملات القروض بالعراق

2024-12-14 14:05:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ اقرّ رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم السبت، بحصول شبهات فساد مالي واداري في معاملات القروض التي تطلقها المصارف الحكومية العراقية.

واشاد السوداني في كلمة له خلال مراسم حفل أفتتاح مؤتمر ومعرض مبادرة (ريادة) الأول في العاصمة بغداد، بدور المصارف في عملية إقراض المشاركين من الشباب في تلك المبادرة، مردفا بالقول إنه "فلنعترف توجد شبهات فساد في كل معاملات القروض والتي توصلنا إليها في تجاربنا السابقة".

تتمة..