2024-12-14 14:05:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/توقع عضو لجنة المالية النيابية جمال كوجر، يوم السبت، إرسال مجلس الوزراء جداول الموازنة إلى البرلمان، في شهر شباط من العام المقبل 2025.

وقال كوجر، لوكالة شفق نيوز، إن "مجلس الوزراء لغاية الان لم يرسل جداول الموازنة إلى مجلس النواب، ونحن في اللجنة المالية النيابية ننتظر قدوم تلك الجداول من الحكومة لمناقشتها وإقرارها في المجلس".

ولفت كوجر، إلى أن "الحكومة تتأخر دائماً في ارسال قانون الموازنة وجداوله إلى البرلمان"، مبيناً أنه "من المتوقع أن تقوم الحكومة بإرسال جداول موازنة 2025 إلى البرلمان في شهر شباط المقبل".

وبين عضو اللجنة المالية، أن "الموازنة ستحتوي على العجز المالي، وان مبلغ العجز سيكون قريبا من العجز المخطط في الموازنة الحالية".

وصوّت مجلس النواب العراقي في حزيران من العام المنصرم على مشروع قانون الموازنة العامة للسنوات المالية لسنوات (2023، 2024 ، 2025 ).

وبلغت قيمة موازنة عام 2023 197 تريليونا و828 مليار دينار عراقي، (نحو 152.2 مليار دولار)، وبعجز إجمالي 64.36 تريليون دينار (49 مليار دولار).

وأتاحت الحكومة العراقية، امكانية تعديل بنود او فقرات القانون، وهو ما حصل فعلاً عندما أقرّ مجلس الوزراء تعديل المادة (12/ ثانياً/ ج)، من قانون الموازنة الثلاثية وإحالته للبرلمان للنقاش.