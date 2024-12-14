بلينكن يسلم السوداني رسائل "تهديد" إلى الفصائل المدعومة من إيران

2024-12-14 14:05:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشفت مصادر سياسية مطلعة، اليوم السبت، عن نقل وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن رسائل "تهديد" مباشرة الى رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني بشأن الفصائل المسلحة المدعومة من إيران في العراق.

وقالت المصادر، لوكالة شفق نيوز، ان "بلينكن نقل بشكل واضح ومباشر رسائل تهديد من واشنطن خلال اجتماعه مع السوداني بشأن الفصائل المسلحة في العراق، ومستقبل تلك الفصائل وتحركاتها".

وأضافت، أن بلينكن "شدد بأن الإدارة الامريكية الجديدة، ستعمل بكل قوة وحزم على إنهاء أي تأثير لتلك الفصائل، خاصة بعد قيامها بعمليات عابرة للحدود بضرب قواعد أمريكية في سوريا واستهداف أهداف مختلفة داخل إسرائيل طيلة الفترة الماضية".

وبينت، أن "الوزير بلينكن حذر السوداني من قيام تلك الفصائل بأي أعمال عسكرية داخل سوريا خلال المرحلة المقبلة بدفع من قبل طهران"، كما "حمّل الحكومة العراقية أي عملية تقوم بها تلك الفصائل".

وبحسب تلك المصادر، فقد شدد الوزير الأمريكي، على "ضرورة ضبط الفصائل والعمل بشكل حقيقي لنزع السلاح منها خلال المرحلة المقبلة، كونها أصبحت تهدد الأمن في المنطقة وليس العراق فحسب، وبخلاف ذلك فإن واشنطن سيكون لها دور في الحد من تلك الفصائل عبر عقوبات وكذلك عمليات عسكرية محددة".

وأمس الجمعة، زار وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، العراق بشكل "غير معلن"، حيث التقى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني.

وبحسب وزارة الخارجية الأمريكية، فقد حث الوزير أنتوني بلينكن، الحكومة العراقية على دعم الانتقال الديمقراطي في سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد، مشيراً إلى أهمية دور العراق في تعزيز سيادته واستقراره الإقليمي.

ونقلت الخارجية الأمريكية عن بلينكن تأكيده خلال لقائه السوداني، التزام واشنطن بدعم أمن العراق وسيادته، مشددًا على ضرورة استمرار الجهود لضمان عدم عودة تنظيم داعش، واعتبر أن التحولات الإيجابية التي شهدها العراق تعزز من فرص نجاحه المستقبلي، كما تطرق إلى أهمية دور العراق ودول المنطقة في دعم سوريا لتحقيق انتقال سياسي شامل يحمي الأقليات وينهي الطائفية.