انطلاق منافسات الرباع سلوان جاسم في بطولة العالم برفع الاثقال

2024-12-14 14:20:02 - المصدر: واع

بغداد – واع – احسان المرسوميانطلقت تواً مشاركة الرباع العراقي سلوان جاسم بوزن 109 كغم ضمن منافسات بطولة العالم برفع الاثقال التي تستضيفها العاصمة البحرينية المنامة . وقال رئيس الاتحاد محمد كاظم مزعل الذي يحضر هذه المنافسات في تصريح لوكالة الانباء العراقية ( واع ): إن الرباع العراقي سيشارك ضمن المجموعة ( ب ) الى جانب ثمانية رباعين عالميين، مشيرا الى ان الرباع سلوان جاسم استعد بشكل جيد للبطولة العالمية من خلال معسكر اقيم له في مدينة اربيل ، فضلا عن حضوره المبكر الى البحرين ودخوله بمعسكر داخلي .واضاف أن منافسات رباعنا الاخر الذي سيشارك في بطولة العالم البطل علي عمار يسر بوزن فوق 109 كغم ، ستنطلق غدا ، اذ نامل ان يحقق هذا الرباع الذي شارك مؤخرا في اولمبياد باريس أوسمة التفوق .