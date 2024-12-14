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انطلاق منافسات الرباع سلوان جاسم في بطولة العالم برفع الاثقال

انطلاق منافسات الرباع سلوان جاسم في بطولة العالم برفع الاثقال
انطلاق منافسات الرباع سلوان جاسم في بطولة العالم برفع الاثقال
2024-12-14 14:20:02 - المصدر: واع
بغداد – واع – احسان المرسومي 
انطلقت تواً مشاركة الرباع العراقي سلوان جاسم بوزن 109 كغم ضمن منافسات بطولة العالم برفع الاثقال التي تستضيفها العاصمة البحرينية المنامة . وقال رئيس الاتحاد محمد كاظم مزعل الذي يحضر هذه المنافسات في تصريح لوكالة الانباء العراقية ( واع ): إن الرباع العراقي سيشارك ضمن المجموعة ( ب ) الى جانب ثمانية رباعين عالميين، مشيرا الى ان الرباع سلوان جاسم استعد بشكل جيد للبطولة العالمية من خلال معسكر اقيم له في مدينة اربيل ، فضلا عن حضوره المبكر الى البحرين ودخوله بمعسكر داخلي . 
واضاف أن منافسات رباعنا الاخر الذي سيشارك في بطولة العالم البطل علي عمار يسر بوزن فوق 109 كغم ، ستنطلق غدا ، اذ نامل ان يحقق هذا الرباع الذي شارك مؤخرا في اولمبياد باريس أوسمة التفوق .

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