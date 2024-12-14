رئاسة شبكة الإعلام ومجلس الأمناء يعزيان بوفاة الإعلامية أسيل عماد

2024-12-14 14:30:01 - المصدر: واع

بغداد- واعقدمت رئاسة شبكة الإعلام العراقي، ومجلس الأمناء، اليوم السبت، التعازي بوفاة الزميلة الإعلامية في شبكة الإعلام العراقي أسيل عماد.وجاء بالتعزية: "تتقدم رئاسة شبكة الإعلام العراقي، ومجلس الأمناء بخالص العزاء والمواساة لأسرة الزميلة الإعلامية أسيل عماد، التي وافتها المنية بعد مسيرة مهنية حافلة بالعطاء والإبداع ونسأل الله أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها ومحبيها وزملاءها الصبر والسلوان".