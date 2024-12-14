2024-12-14 14:30:01 - المصدر: واع

بغداد – واعأكدت رئيس لجنة التخطيط الاستراتيجي والخدمة الاتحادي، وعضو مراقب في مبادرة ريادة، ليلى التميمي، اليوم السبت، أن قرار مشروع (ريادة) قرار جريء وجعل الشباب رصيداً لعراق ينعم بالتنمية، فيما أشارت الى أنها تهدف لخلق مجتمع نشط وفعال وهي طريق ذات بعد استراتيجي بالغ الأهمية.وقالت التميمي، خلال مؤتمر ومعرض مبادرة (ريادة) الأول في العاصمة بغداد، وحضره مراسل السومرية، أن "هذه المبادرة تهدف الى خلق مجتمع نشط وفعال وهي طريق ذات بعد استراتيجي بالغ الأهمية"، مبينة أن "المضي بهذه المبادرة يحتاج الى مستلزمات وكفاءات ومهارات تواكب التطورات في العالم والاستثمار في الموارد البشرية باعتبارها العنصر الأهم".واضافت، ان "هذا المشروع جزء من البرنامج الحكومي الذي تم اقراره بكل شجاعة واصبح مشروعا وطنيا حدد اولويات اتفق عليها الجميع وكان قرار الحكومة جريئاً بني على الخبرة والتجربة والمعرفة الكبيرة للنهوض بواقع الشباب وجعلهم رصيد لعراق ينعم بالتنمية".وتابعت، ان "فقرات المبادرة مثلت رصيدا لتأمين المرأة وتعزيز دورها الريادي في توفير فرص العمل اللائقة بها وتكون صانعة للقرار خاصة لشريحة الشباب ضمن خطط فلسفة ريادة الاعمال التي اطلقتها الحكومة"، موضحة انه "في اذار العام 2023 اطلق رئيس الوزراء محمد شياع السوداني مبادرة ريادة لتنمية الشباب لخلق مجتمع ريادي يستوعب الشباب في جميع طاقاتهم".ولفتت الى انه "كان هناك تفاعل إيجابي مؤثر وقدم الاف الشباب لتسجيل بتطبيق الريادة من مختلف الخريجين وحتى غير الحاصلين على التحصيل الدراسي".وبينت أن "المبادرة بدأت بتنفيذ دورات المدربين وتوسيع رقع العمل واعداد المدربين من مختلف المؤسسات لمواكبة التطورات التقنية والبدء بدورات للمتقدمين لانشاء مشاريع ضمن البرنامج الريادي والاستفادة من امتيازات ريادة".