الحكيم يدعو للجهوزية العامة تجاه الأحداث في سوريا ويشيد بجهود القوات الامنية

2024-12-14 14:30:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

دعا رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية، عمار الحكيم، اليوم السبت (14 كانون الأول 2024)، للجهوزية العامة تجاه الأحداث في سوريا، فيما أشاد بجهود القوات الأمنية.

وقال الحكيم في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، إننا "تبادلنا وجهات النظر خلال لقائنا رئيس المشروع العربي جمال الضاري، حول مستجدات الوضع السياسي في العراق والمنطقة لاسيما تطورات الأوضاع في سوريا"، مؤكدا حيث "أهمية تمكين الشعب السوري من قراره السياسي وإدارة بلده".

واضاف اننا "جددنا الدعوة للجهوزية العامة تجاه الأحداث في سوريا، وأشدنا بجهود الأجهزة الأمنية والحشد الشعبي في ذلك"، مشددا على ان "الأولوية في مواجهة التحديات هي الوحدة واللحمة الوطنية وضبط الخطاب الداخلي ورد أي خطاب يسعى لاستغلال المرحلة لتحقيق مصالح شخصية".

واوضح الحكيم أن "الواقع الاجتماعي والسياسي الحالي يختلف عنه في 2014"، مؤكدا أن "تماسك المجتمع ومستوى الوعي السياسي لدى جمهورنا كفيل بخروج العراق بلا خسائر من هذه الأحداث".