أسعار الدولار تستقر على انخفاض في بورصة وصيرفات بغداد

2024-12-14 14:30:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

سجلت أسعار صرف الدولار، اليوم السبت (14 كانون الأول 2024)، استقرارًا ملحوظًا قاربت أسعاره أسعار الأسبوع الماضي الذي سجل في نهايته150,500 دينار عراقي.

وقال مراسل "بغداد اليوم"، إن" أسعار صرف الدولار سجلت 150650 دينارًا عراقيًا مقابل كل 100 دولار أمريكي في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، في حين سجلت أسعار سعر البيع في الصيرفات 151750 دينارًا، أما أسعار الشراء فسجلت 149750 دينارًا عراقيًا مقابل كل 100 دولار أمريكي.

وكانت أسعار بيع الدولار الأمريكي في بغداد سجلت ، يوم الخميس الماضي (12 كانون الأول 2024)، 151,500 دينار عراقي مقابل كل 100 دولار أمريكي للشراء، وسجل سعر البيع 149500 دينارا عراقيا مقابل كل 100 دولار أمريكي.