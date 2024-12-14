تمرد وأعمال شغب داخل سجن العمارة المركزي جنوبي العراق

2024-12-14 14:30:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة ميسان، اليوم السبت، بان تمردا اندلع سجن العمارة المركزي وسط مركز المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "سجناء في القاطع الخامس (مخدرات) والقاطع العاشر (من أبناء المحافظات الآخرى) داخل سجن العمارة المركزي قاموا بعملية تمرد أدت لحرق قاعتين داخل السجن المركزي، دون معرفة أسباب التمرد".

وبين المصدر، ان "قوات امنية كبيرة طوقت السجن، فيما اقتحمت أخرى القاطعين اللذين شهدا حوادث امنية لغرض إخماد عملية التمرد".