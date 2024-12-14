2024-12-14 14:45:05 - المصدر: ايشان

ذكرت وسائل إعلام ايرانية، أنه تم اليوم السبت ازاحة الستار عن أول مولد الترددات الراديوية العالية الطاقة المحلية الصنع بالكامل بحضور رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية. وافادت وكالة “مهر” للأنباء شبه الرسمية، بانه اقيم صباح اليوم حفل إزاحة الستار عن إنجاز لمعهد أبحاث العلوم والتكنولوجيا النووية بعنوان “مولد الترددات الراديوية عالية الطاقة محلي بالكامل”، بحضور […]

ظهرت المقالة إيران تزيح الستار عن مشروع نووي جديد أولاً على ايشان.



