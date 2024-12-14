بعد سقوط النظام.. هذا عدد الجنود السوريين في العراق

2024-12-14 15:09:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

الانبار / عراق اوبزيرفر قال مسؤول عراقي، بأن أكثر من 2000 جندي سوري يتواجدون في العراق حاليا وقد تم إيواؤهم في خيام أنشأتها الحكومة العراقية خصيصا لهم. وأضاف قائم مقام قضاء الرطبة، عماد الدليمي، في تصريح لشبكة “سي إن إن” الأمريكية تابعته عراق اوبزيرفر، أن وزارة الدفاع العراقية أصدرت توجيهات للوحدات العسكرية في محافظة الأنبار …

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