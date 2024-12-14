2024-12-14 15:10:02 - المصدر: واع

بغداد – واع – نصار الحاجحددت الهيئة الوطنية للاستثمار، اليوم السبت، موعد المباشرة بتنفيذ ملحق مدينة بسماية، مشيرة الى أن موعد المباشرة سيكون بعد مصادقة الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء لتنفيذ هذا المشروع.وقالت مدير إعلام الهيئة حنان جاسم، لوكالة الأنباء العراقية (واع) إنه "تم توقيع ملحق عقد إنشاء وتطوير مشروع مدينة بسماية"، مبينة أنه "سيتم استكمال إنجاز (70) ألف وحدة سكنية المتبقية من المشروع من قبل شركة هانوا الكورية".وأشارت الى أن "الهيئة تنتظر مصادقة الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء لتنفيذ مشروع ملحق مدينة بسماية واستكمال إنجاز ال (70) ألف وحدة سكنية المتبقية"، مؤكدة أن "الوحدات السكنية بالملحق تكفي حتى للمسجلين عبر منصة أور الإلكترونية".وأضافت أن "الوقت مبكر للحديث عن آليات التسجيل على المشروع"، منوهة بأنه "بمجرد ما تتم المصادقة عليها، فسيقوم الجانب الكوري بالمباشرة بالتنفيذ الفعلي، وفق البنود المتفق عليها، وبعدها يتم إجراء القرعة والتوزيع بحسب الاسبقية".‏وأعلنت هيئة الاستثمار في وقت سابق عن توقيع ملحق عقد مدينة بسماية استناداً لقرار مجلس الوزراء المرقم 23642 لسنة 2023 الفقرة ثانياً من القرار، المتضمنة استكمال تشييد الوحدات السكنية المتبقية من المشروع والبالغة 70,560 وحدة سكنية من قبل شركة هانوا ، وذلك من خلال تعديل عقد المشروع تعديلاً يضمن أن يكون تمويل تشييد هذه الوحدات السكنية من المستفيد مباشرة أسوة بالمشاريع السكنية الاستثمارية الأخرى.