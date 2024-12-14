وزارة النقل تعلن ارتفاع نسبة إنجاز تصاميم مشروع طريق التنمية إلى 63 بالمئة

2024-12-14 15:10:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلنت وزارة النقل‏،اليوم السبت، عن نسب الإنجاز لمشروع طريق التنمية الاستراتيجي والذي من المزمع افتتاحه العام 2029 .وقال المكتب الاعلامي للوزارة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقي (واع) إنه " تم الشروع بعمليات للمسح الطوبوغرافي الدقيق والذي وصل من الفاو إلى جنوب شرق محطة النجف الاشرف، حيث تم إجراء مسح طوبوغرافي دقيق للمناطق المرتبطة بمحطات المسافرين، ومحطات الحاويات، ومحطات التخزين، والعبّارات التي تشمل الجداول والأنهار"، لافتا الى أن "المسح الطوبوغرافي يتم باستخدام صور جوية وأجهزة مساحية متصلة بالأقمار الصناعية (الستلايت) لضمان دقة عالية".وأضاف أن "المساحة تتراوح ما بين 5 ملم إلى 10 ملم، ويشمل المسح جميع التفاصيل المتعلقة بالموقع لضمان التخطيط السليم لكل جزء من المشروع، وان عمليات المسح الطوبوغرافي من المقرر ان يتم استكمالها الى الحدود التركية وضمن الجداول الزمنية المثبتة ."وأكد المكتب الاعلامي أن "نسب الانجاز لمرحلة التصاميم التفصيلية للخط السككي وصلت إلى 64% والطريق البري 60%، بينما بلغت نسب الانجاز التراكمي للتصاميم التفصيلية للمشروع63%"وأشار البيان الى أن "طريق التنمية يبعد حسب التصاميم بمسافة تتيح فرصا لربط المحافظات بمحطات المشروع والاستفادة من جانبي الطريق ، والممر بين الخطين السككي والبري ، فيما ستتم الاستفادة من ميناء الفاو الذي سيتم تشغيله العام 2025 كمرحلة أولى، باعتباره محطة بحرية اقتصادية للمشروع إضافة إلى وجود المدينة الصناعية والتي ستكون الأكبر في الشرق الأوسط "، مبينا أن "وزير النقل رزاق محيبس السعداوي وجه بضرورة متابعة أعمال مشروع طريق التنمية المرحلة الأولى والتي تعرف بمرحلة تأهيل وإعادة تشغيل الخطوط السككية الحالية وتجهيزها للعمل بالتزامن مع تشغيل ميناء الفاو الكبير عام 2025 ، وان شركة BTP الإيطالية، تقدم الخدمات الاستشارية بشأن المرحلة الأولى لمشروع طريق التنمية (الخاص بتأهيل السكك الحديد الحالية)، ليكون خطا استراتيجيا جاهزاً للنقل الآمن للحمولات الواردة عبر خطوط السكك ، من ميناء الفاو الكبير ، الذي تعتزم الوزارة تشغيله بمرحلته الأولى خلال العام المقبل".يذكر ان وزارة النقل وضعت خططا استراتيجية تكاملية لقطاع النقل مع مشروع طريق التنمية بريا وسككيا وبحريا وجويا من خلال ربط المطارات بمشروع طريق التنمية والاستفادة منها بتحقيق تكامل يشمل عددا من المطارات العاملة والفاعلة للمحافظات الواقعة على المشروع مثل مطار البصرة ومطار النجف الاشرف ومطار بغداد بالاضافة الى المطارات الاخرى التي سيتم استكمالها وافتتاحها عام 2025 وهي مطارات (الناصرية ،كربلاء المقدسة ،الموصل).