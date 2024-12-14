بنزيما يصدم مبابي ويضعه خارج قائمته لأفضل لاعب فرنسي

2024-12-14 15:10:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ وجه كريم بنزيما، نجم الاتحاد السعودي، صدمة إلى مواطنه كيليان مبابي، لاعب ريال مدريد، بعد الكشف عن تصويته في جائزة أفضل لاعب فرنسي للموسم الماضي، التي تقدّمها مجلة "فرانس فوتبول".

ورغم المستوى المتذبذب الذي يمر به مع ريال مدريد ومنتخب فرنسا، حصد كيليان مبابي الجائزة بالفعل، متفوقًا في التصويت على عدد من الأسماء البارزة مثل ويليام ساليبا مدافع آرسنال، ومايك ماينان، حارس ميلان.

ويتم التصويت على هذه الجائزة من قبل اللاعبين الفرنسيين الذين فازوا بها خلال مسيرتهم في السنوات الماضية.

وحصل مبابي على 56 نقطة متفوقًا على ساليبا، الذي حل ثانيًا بـ 51 نقطة، في حين احتل ماينان المركز الثالث بـ 24 نقطة، ليضيف بذلك إنجازًا جديدًا في مسيرته حيث نال الجائزة للمرة الرابعة، بعد أن حصدها سابقًا في أعوام 2018 و2019 و2023؛ ليقترب من معادلة الرقم القياسي لتييري هنري الذي فاز بالجائزة 5 مرات.

وكانت المفاجأة الأبرز هي في قائمة المصوتين بالجائزة التي كان من بينهم ثنائي الاتحاد السعودي، كريم بنزيما ونغولو كانتي، حيث لم يمنحا أي أصوات لمبابي، وقام بنزيما بالتصويت لصالح إدواردو كامافينغا في المركز الأول، ثم برادلي باركولا ووارن زائير إيمري لاعبي باريس سان جيرمان.

وأثار ما فعله بنزيما جدلًا بين الجمهور على منصات التواصل الاجتماعي وفسره البعض بأنه يأتي في إطار دعمه الكبير لفينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد، والذي أكد النجم الفرنسي مؤخرًا أنه كان يستحق التتويج بالكرة الذهبية على حساب رودري، نجم مانشستر سيتي.

أما كانتي بدوره فقد منح أصواته إلى ساليبا وجول كوندي، مدافع برشلونة، وكامافينغا، نجم ريال مدريد.

أما أنطوان غريزمان، نجم أتلتيكو مدريد، فصوت أولًا لصالح ألكسندر لاكازيت مهاجم أولمبيك ليون، متقدّمًا على مبابي ورومان ديل كاستيلو، لاعب بريست.

وكان مبابي قد أنهى الموسم الماضي برصيد 44 هدفًا في 48 مباراة مع باريس سان جيرمان، و10 تمريرات حاسمة.

أما في الموسم الحالي فقد شارك النجم الفرنسي مع ريال مدريد في 22 مباراة بمختلف المسابقات، حيث نجح في تسجيل 12 هدفًا وصناعة هدفين.