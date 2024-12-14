الحكيم وساكو يبحثان إدارة التنوع في العراق وحقوق المكون المسيحي

2024-12-14 15:15:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

بحث رئيس تحالف قوى الدولة عمار الحكيم، اليوم السبت (14 كانون الأول 2024)، مع بطريرك الكنيسة الكلدانية في العراق والعالم الكاردينال لويس ساكو، إدارة التنوع وحقوق المكون المسيحي.

وذكر مكتب الحكيم في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن" رئيس تحالف قوى الدولة زار بطريرك الكنيسة الكلدانية في العراق والعالم، وجدد رؤيته للمسيحيين بأنهم إضافة نوعية للمجتمع العراقي ومصدر إثراء له".

وشدد الحكيم على" تمكين المكون المسيحي ورعايتهم وإعمار مناطقهم وتعويضهم عما لحق بهم من معاناة من الإرهاب".

وفي تطورات المشهد السياسي في المنطقة، اكد الحكيم وفق البيات على" أهمية تحصين العراق من ارتدادات هذه الأزمات، وإدامة الخدمات، واللحمة الوطنية والتماسك المجتمعي والجهوزية الأمنية والعسكرية.