"نوايا" لحكومة الإقليم بصرف رواتب موظفيها للشهرين الماضيين دفعة واحدة

2024-12-14 15:25:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

كشف مصدر مطلع، اليوم السبت (14 كانون الأول 2024)، عن نية حكومة إقليم كردستان صرف رواتب الموظفين في الإقليم لشهري 10، و11 دفعة واحدة.

وقال المصدر لـ "بغداد اليوم" إن "بغداد أرسلت 430 مليار دينار، وهي بانتظار مبلغ 761 مليار دينار فقط، مخصصة لرواتب شهر 11، وخلال يوم أو يومين سيصل المبلغ إلى حساب حكومة الإقليم".

وأضاف أنه "بمجرد وصول المبلغ فسيتم توزيع رواتب شهري، 10، و11 دفعة واحدة، وخلال اليومين المقبلين سيصدر جدول التوزيع".

ويحدث ذلك بينما تواصل شريحة موظفي دوائر محافظة السليمانية، إضرابها عن العمل، بسبب عدم صرف الرواتب.

وقال مراسل "بغداد اليوم" إن "دوائر التقاعد والضريبة وكاتب العدل والمرور، ومعامل الأسمنت، والكهرباء، والصناعة والمدارس، في السليمانية وحلبجة وسيد صادق وجمجمال ورابرين أضربت عن الدوام بالكامل".

ونقل المراسل عن موظفين، قولهم، إنهم "سيواصلون الإضراب عن الدوام، حتى لو قامت حكومة الإقليم بصرف رواتب الموظفين لشهر تشرين الأول من العام الحالي، لأن مطالبهم صرف الرواتب لثلاثة أشهر، وتوطينها على المصارف الاتحادية حصرا".