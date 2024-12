2024-12-14 15:27:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق أوبزيرفر دخلت عاصفة ترابية العاصمة بغداد بعد ظهر اليوم (السبت) قادمة من محافظة نينوى. وقالت مصادر بيئية ان سرعة العاصفة عي 70 كيلو متر في الساعة. وكانت هيئة الأنواء الجوية العراقية قد أعلنت عن تحرك تيارات هوائية باردة شمالية ستشهدها البلاد اعتباراً من اليوم (السبت) مع فرص لتساقط زخات من المطر.

