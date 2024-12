2024-12-14 15:27:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق أوبزيرفر نوهت خلية الاعلام الأمني، اليوم السبت، انها قامت بتفجير مسيطر عليه قرب مطار بغداد الدولي. وقالت الخلية في بيان تلقت عراق اوبزيرفر نسخة منه، ان “مركز بغداد للدعم الدبلوماسي للسفارة الاميركية في مطار بغداد، نفذ اليوم تفجيرا مسيطرا عليه على بعد (600) م تقريبا غرب المدرج (33) يسار”. وأضافت ان “التفجير تم …

