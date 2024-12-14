مستشار السوداني يكشف لشفق نيوز ما وراء "الحركة المكوكية الإقليمية" للدبلوماسية العراقية

2024-12-14 15:55:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أكد فادي الشمري، المستشار السياسي لرئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، يوم السبت، أن بغداد تسعى من خلال "الحركة المكوكية" للدبلوماسية العراقية إلى رسم رؤية إقليمية ودولية مشتركة حول سوريا، تهدف إلى دعّم استقرارها والعمل على إقامة نظام سياسيّ ديمقراطي يحترم التعدديّة الاجتماعيّة و حقوق جميع مكونات الشعب السوري.

وقال الشمري لوكالة شفق نيوز، إن "الحركة المكوكية للدبلوماسية العراقية تعكس نشاطًا مكثفًا يعزز من دور العراق كحلقة وصل محورية بين الأطراف المختلفة في المنطقة، وتأتي هذه التحركات في وقت يشهد فيه الشرق الأوسط تطورات متسارعة وخطيرة خاصةً في الملف السوري، الذي يرتبط مع العراق بحدود مشتركة".

وأشار إلى أن "العراق اتخذ خطوات استباقية سياسيّة وأمنيّة وعسكريّة تهدف إلى حماية مصالحه الوطنية، مع إيلاء بغداد أهمية كبيرة لاستقرار دول الجوار وعدم إغفال الملف الفلسطيني الذي يعاني شعبه مجازر بشرية من آلة الحرب الإسرائيلية".

وأكد الشمري أن "العراق يسعى من خلال هذه الزيارات إلى رسم رؤية إقليمية ودولية مشتركة متفاهم عليها حوّل سوريا تهدف إلى دعّم استقرارها والعمل على دفع السوريين إلى إقامة نظام سياسيّ ديمقراطي يحترم التعدديّة الاجتماعيّة وحقوق جميع مكونات الشعب السوري".

وأضاف، أنه "في ظل الظروف الإقليمية الحالية، تسعى الحكومة العراقية إلى تأكيد حضورها الدبلوماسي في المنطقة وتعزيز التوازن بين القوى المختلفة بما يساهم في استقرار المنطقة ككل".

وتابع، أن "العراق يدرك أن تحقيق نهضة سوريا وجعلها نقطة ارتكاز للاستقرار الإقليمي يتطلب تعاوناً دوليًا حقيقياً، وهو ما تسعى بغداد إلى تحفيزه من خلال تحركاتها الدبلوماسية المستمرة".