2024-12-14 16:00:03 - المصدر: واع

بغداد -واع- احسان المرسومييخوض منتخبنا الوطني لكرة القدم، مساء اليوم السبت، اول وحداته التدريبية في العاصمة القطرية الدوحة، تحضيرا لمشاركته في خليجي 26 بالكويت.وقال المنسق الاعلامي للمنتخب الوطني محمد عماد لـوكالة الانباء العراقية ( واع ) إن "منتخبنا الوطني وصل ظهر اليوم الى الدوحة قادما من العاصمة بغداد لإقامة معسكر تدريبي يستمر حتى العشرين من الشهر الحالي ، بعدها سيغادر الى الكويت للمشاركة في منافسات خليجي 26".واضاف أن "وفد المنتخب ضم 12 لاعباً، فضلا عن تواجد المحترفين ريبين سولاقا وكميل سعد في الدوحة"، مشيرا الى ان "ستة لاعبين محترفين سيلتحقون مساء اليوم الى بعثة المنتخب هم كل مهند جعاز واحمد ياسين ولوكاس شليمون وامين الحمودي وادم رشيد ويوسف الأمين".وتابع أن "الوحدة التدريبية الاولى التي ستجري مساء اليوم ستشهد تواجد 20 لاعبا، فيما يرتفع النسق الى وحدتين باليوم خلال ايام المعسكر وصولا الى العشرين من الشهر الحالي اذ سيغادر المنتخب بعدها الى الكويت للمشاركة في بطولة الخليج".يذكر ان منتخبنا سيواجه اليمن في 22 من الشهر الحالي، ثم يلتقي البحرين في 25 وتختتم مواجهات الجولة الاولى بلقاء منتخبنا نظيره السعودي في 28 من هذا الشهر.