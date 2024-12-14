2024-12-14 16:00:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفادت مؤسسة "القمة" لشؤون اللاجئين في اقليم كوردستان والعراق كافة، يوم السبت، أنه تمت استعادة جثة "ناليا مصطفى"، وابنتها "نور كاويز" اللتين لقيتا حتفهما في نهاية شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي إثر غرق قارب كان على متنه مجموعة من المهاجرين قبالة السواحل اليونانية.

ولقي أربعة مهاجرين بينهم أم وابنتها البالغة من العمر 10 أشهر مصرعهم إثر غرق قاربهم في جزيرة "ساموس" شمال اليونان في يوم 28 من الشهر الماضي.

علما ان الام وابنتها هما من اقليم كوردستان العراق.

وقالت المؤسسة في بيان، إنه بعد استكمال الإجراءات القانونية كافة، وصلت الجثتان صباح اليوم عبر مطار السليمانية الدولي.

وكانت مؤسسة "القمة" لشؤون اللاجئين والمهاجرين،قد أعلنت في منتصف العام 2023 ان العراق يحتل المركز الـ 12 عالمياً بإعداد المهاجرين واللاجئين، مبينة أن أكثر 750 ألف مواطن هاجروا البلاد منذ العام 2015.