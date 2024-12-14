حكام العراق يمنحون الاتحاد فرصة أخيرة ودرجال يعدهم بصرف مستحقاتهم

2024-12-14 16:05:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تجمع عدد كبير من حكام العراق الذين يقودون الدوري الدوري العراقي لكرة القدم بدرجاته كافة، يوم السبت، في العاصمة بغداد للمطالبة بحقوقهم واستحقاقاتهم المالية السابقة.

‏وقال الحكم العراقي ضياء جندل لوكالة شفق نيوز، "لقد كان التجمع اليوم على مرحلتين الاولى أمام مبنى لا ليغا، والثانية أمام تمثال الراحل أحمد راضي قرب ملعب الشعب الدولي بحضور ممثل عن حكام المحافظات العراقية للمطالبة بمستحقاتنا".

‏وأضاف أن "الحكام حضروا اليوم للمطالبة بمستحقاتهم التي لم تدفع منذ عام ونصف".

وأشار جندل إلى أن "عدنان درجال اتصل هاتفيا اليوم بالحكم الدولي السابق صباح عبد، ووعد أن الاتحاد سيسدد مستحقات الحكام المتراكمة يوم الخميس المقبل".

‏وأكد أنه، "في حال عدم تنفيذ الوعد ستكون هنالك مظاهرات عارمة للحكام تشمل بغداد والمحافظات العراقية، مضيفا ان "الحكام سيتخذون قرارات بشأن مصير قيادتهم لمباريات الدوري العراقي بمسمياته ودرجاته كافة".