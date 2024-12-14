إدارة الملكي ترفض انتقال إندريك الى الدوري الالماني

2024-12-14 16:10:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

أكدت تقارير صحفية إسبانية، اليوم السبت (14 كانون الأول 2024)، أن إدارة ريال مدريد رفضت رحيل أحد لاعبي الملكي البارزين إلى الدوري الألماني، خلال الموسم الحالي.

ووفقا لشبكة "ريليفو" الإسبانية، فإنه "رغم الإصابات التي يعاني منها الميرينجي، لم ينجح المهاجم البرازيلي إندريك في حجز مكان منتظم في تشكيل الفريق"، مبينة ان "هذا الوضع الصعب لم يفقد إندريك صبره، إذ يركز فقط على القتال لكسب المزيد من المباريات، رغم كثرة العروض التي تلقاها للانتقال خلال سوق الانتقالات الشتوية المقبلة".

واضافت ان "أحد وكلاء اللاعب البرازيلي تلقي اتصالات من أندية في الدوري الألماني، لكن الرد كان واحدا هو ان إندريك سيبقى في ريال مدريد حتى حزيران المقبل"، مشيرة الى ان "إندريك يرغب في التطور في فالديبيباس ومحاولة إقناع المدرب كارلو أنشيلوتي بقدراته".

وبينت انه "وعلى الرغم من إحباط إندريك بسبب قلة الدقائق التي يلعبها، إلا أنه خاض دقائق أكثر مما توقعه عند وصوله إلى مدريد، لذلك فإن اللاعب يشعر بالهدوء ولا يستسلم"، موضحة ان "بعض الأندية أجلت اهتمامها بضم إندريك إلى شهر تموز".

المصدر: وكالات