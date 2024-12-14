مواطن يتكفل بضبط حركة السير في السليمانية بعد إضراب المرور عن العمل.. صور

2024-12-14 16:15:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - السليمانية

رصدت عدسة "بغداد اليوم"، في مدينة السليمانية، اليوم السبت (14 كانون الأول 2024)، قيام مواطن من أهالي المدينة بتنظيم حركة سير العجلات في شوارع المدينة بسبب عدم تواجد شرطة المرور.

وشوهد المواطن وهو يقوم بضبط حركة العبور ومرور وسير العجلات في احد الشوارع الرئيسية للسليمانية بالقرب من سوق مولوي الشهير بمركز المدينة بسبب إضراب المرور عن الدوام والواجبات لتأخر صرف الرواتب لنحو 75 يوما.

ووفقا لمراسل "بغداد اليوم"، فأن" هذه الحالة تتكرر في عدة شوارع بمحافظة السليمانية بعد أن توقف رجال المرور عن أداء مهاهم بسبب تأخر رواتبهم.













