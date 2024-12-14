2024-12-14 16:18:49 - المصدر: ايشان

أصدرت وزارة الإعلام في سوريا، بيانا يخص الإعلاميين الحربيين في زمن حكم بشار الأسد. وذكرت الوزارة في بيان نشر على تطبيق “تلغرام”: “نؤكد أن جميع الإعلاميين الحربيين الذين كانوا جزءا من آلة الحرب والدعاية لنظام الأسد الساقط وساهموا بشكل مباشر أو غير مباشر في الترويج لجرائمه ومجازره ضد الشعب السوري سيخضعون للمحاكمة العادلة ضمن إطار […]

ظهرت المقالة الجولاني ينقلب على وعوده.. توجه نحو محاكمة الإعلاميين في زمن الأسد أولاً على ايشان.



