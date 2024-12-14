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› فيديو | عاصفة ترابية ضخمة تجتاح الأنبار
فيديو | عاصفة ترابية ضخمة تجتاح الأنبار
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2024-12-14 16:20:01 - المصدر: قناة التغيير
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