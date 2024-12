2024-12-14 16:20:09 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية

وكالات: أصدر مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (FBI) تحذيرًا يدعو فيه لتغيير سياسات التشفير في تطبيقات المراسلة الفورية مثل واتساب، مشيرًا إلى ضرورة تبني نظام “تشفير مُدار بمسؤولية”. وأوضح المكتب أن التشفير يجب أن يحمي خصوصية المستخدمين، مع إتاحة إمكانية الوصول للمحتوى من قبل الشركات التقنية الأمريكية استجابة لأوامر قضائية مشروعة....

The post مكتب FBI يحذّر من سياسات التشفير في تطبيقات المراسلة مثل واتساب appeared first on شبكة اخبار الناصرية.