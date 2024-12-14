حادث سير غربي نينوى جراء الغبار والمرور العراقية تصدر إرشادات

2024-12-14 16:25:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ وجهت مديرية المرور العامة، اليوم السبت، سائقي المركبات باتباع إرشاداتها من أجل قيادة آمنة أثناء هبوب العواصف الترابية، في حين سجلت محافظة نينوى حادث سير جراء انعدام الرؤية بسبب الغبار.

وحذرت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي من وجود تقلبات في الأجواء و اندفاع موجة غبار، ونصحت بأن الأجواء غير ملائمة للسفر براً في المساء.

والارشادات هي كالاتي:

1- أثناء القيادة خلال عاصفة ترابية تأكد من غلق النوافذ وتشغيل تكييف المركبة.

2- تأكد من أن المصابيح الأمامية للسيارة تعمل جيداً لزيادة وضوح الرؤية.

3- يجب عليك التقليل من السرعة و التنقل بين المسارات بهدوء.

4- يجب عليك أن تكون بكامل تركيزك على الطريق أثناء القيادة.

5- الألتزام بالسرعات المقررة في مثل هذه الأجواء السيئة .

6- حافظ على مسافة الأمان حتى تستطيع تفادي أي اصطدامات محتملة.

7_ الإبتعاد عن كافة المخالفات المرورية ومنها مخالفة السير عكس الاتجاه لأنه يعرضك للخطر والحوادث.

في غضون ذلك أكد مصدر محلي في غرب نينوى، أن عاصفة ترابية احتاجت المنطقة وسببت انعداما في الرؤية خلال الساعات الماضية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "عاصفة ترابية اجتاحت مناطق غربي نينوى ومنها تلعفر والبعاج وسنجار وسببت انعدام الرؤية بشكل شبه كامل".

وأوضح أن حادث سير مروري تم تسجيله في قرية أم الشبابيط غربي قضاء تلعفر تسجيله بسبب انعدام الرؤية، مبينا ان الحادث أسفر عن إصابة شخصين بجروح.

وتابع المصدر بان العواصف الترابية "كانت ايضا على الحدود العراقية السورية غربي نينوى في ظل تواجد القوات العراقية فيها".

واضافة الى بغداد ونينوى تصاعد الغبار في سماء محافظة الانبار وصلاح الدين ومناطق اخرى في وسط وغربي البلاد.