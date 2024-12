عراقجي: سوريا في اختبار صعب وسط تصاعد تهديدات الإرهاب الإقليمي

2024-12-14 16:40:07 - المصدر: جريدة المدى

المدى/متابعةأكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم السبت، أن سوريا "تتعرض لامتحان صعب" نتيجة تحركات "الجماعات الإرهابية"، مشيراً إلى أن التهديدات التي تشكلها هذه الجماعات، مثل تنظيم القاعدة وداعش، قد زادت من قلق المنطقة. وفي مقال له، قال عراقجي: "اليوم تمر سوريا بامتحان صعب، وزاد التهديد الذي تسببه تحركات الجماعات الإرهابية من قلق المنطقة"، مشيراً […]

