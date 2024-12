2024-12-14 16:40:07 - المصدر: جريدة المدى

المدى/بغدادأفاد مسؤول عراقي، بأن أكثر من 2000 جندي سوري يتواجدون في العراق حاليا وقد تم إيواؤهم في خيام أنشأتها الحكومة العراقية خصيصا لهم. وأضاف قائم مقام قضاء الرطبة، عماد الدليمي، في تصريح لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، أن وزارة الدفاع العراقية أصدرت توجيهات للوحدات العسكرية في محافظة الأنبار الغربية لإنشاء معسكر يحتوي على مئات الخيام […]

The post أكثر من 2000 جندي سوري بالعراق يقيمون في خيام بعد سقوط الأسد appeared first on جريدة المدى.