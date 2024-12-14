المرور تعلن فتح طريق حيوي في بغداد

2024-12-14 16:55:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت مديرية المرور العامة، اليوم السبت (14 كانون الأول 2024)، فتح طريق حيوي لتخفيف الزخم عن منطقة الزعفرانية في بغداد.

وقالت المديرية في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إنه "من اجل تحقيق الانسيابية في حركة السير وتخفيف الزخم عن منطقة الزعفرانية، سيتم فتح الطريق من شارع السندباد باتجاه الزيوت النباتية ومعسكر الرشيد صعوداً باتجاه سريع الدورة".

وأضافت أن "القطع من الزيوت النباتية باتجاه تقاطع المعسكر، سيبقى مستمراً".