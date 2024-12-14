"تيار": هناك مخاوف سياسية من حصول انقلاب عسكري في العراق

2024-12-14 16:55:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ صرّح القيادي في تيار القسم الوطني المنضوي في ائتلاف دولة القانون عبد الرحمن الجزائري، اليوم السبت، بوجود خشية سياسية "حقيقية" من حصول انقلاب عسكري في العراق، وذلك بعد اسقاط نظام بشار الأسد في سوريا من قبل الفصائل المسلحة المعارضة.

وقال الجزائري، لوكالة شفق نيوز، ان "الانقلابات العسكرية في العراق واردة، والإطار التنسيقي والحكومة العراقية لديها استشعار من خطورة هذا الأمر، وهناك خشية والوضع لا يتحمل في العراق والمنطقة".

واضاف ان "هناك مشاكل سياسية في العراق مختلفة ما بين المكونات، وهذا الخلاف ربما يكون دافع باثارة أي مشكلة في المرحلة المقبلة".

وتابع الجزائري انه "نتوقع المرحلة المقبلة سوف تشهد إصلاحات سياسية حقيقية من قبل الإطار التنسيقي وعموم ائتلاف إدارة الدولة الحاكم حالياً".

وبعد سقوط نظام الأسد يخشى العراق عودة سيناريو أواسط العام 2014 عندما تمكن تنظيم داعش من السيطرة على مناطق تُقدر بثلث البلاد على خلفية امتداد الصراع في سوريا بين النظام والفصائل المعارضة في السنوات الماضية.

وقامت القوات العراقية بتعزيز قواتها في الشريط الحدودي مع سوريا بعد أن تراجع الجيش السوري بقيادة نظام الأسد أمام المجاميع المسلحة لغاية ان تمكنت من إسقاط النظام في غضون أيام معدودة.