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› فيديو | ترمب يوجه بإنشاء "جيش فضائي"
فيديو | ترمب يوجه بإنشاء "جيش فضائي"
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2024-12-14 17:00:03 - المصدر: قناة العربية
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