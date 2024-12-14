بغداد.. مشاجرة مسلحة بين العصائب والسرايا والأمن العراقي يفرض سيطرته

2024-12-14 17:10:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم السبت، باندلاع مشاجرة مسلحة بين جماعة عصائب أهل الحق وسرايا السلام في العاصمة بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "مشاجرة بين 3 اشخاص احدهم من العصائب واثنان من سرايا السلام، تطورت الى استخدام اطلاق النار في الفضاء ضمن منطقة الامين شرقي العاصمة".

واوضح المصدر ان "المشاجرة اندلعت بسبب مشكلة على قطعة أرض"، مبيناً أن "قوة امنية وصلت مكان الحادث وسيطرت على الوضع".

ولفت المصدر الى ان "احد الملقى القبض عليهم يعمل آمر فوج في سرايا السلام".

وأكد المصدر، "عدم وجود اي اطلاق نار على مركز شرطة الامين، ولا اي اشتباكات".

واوضح أن "القوة الامنية هي التي اطلقت النار لتفرقة المشاجرة والقبض على الفاعلين".

كما نفى المصدر "اي وجود لجهاز مكافحة الارهاب في مكان الحادثة"، مشيراً إلى أن "القوات الامنية من الشرطة الاتحادية والفوج التكتيكي لقيادة شرطة الرصافة فرضت سيطرتها واعتقلت عدة اشخاص بعد دقائق من الحادثة".