رئيس الوزراء يبحث مع رئيس ائتلاف النصر الأوضاع العامة في البلاد والتطورات في سوريا

2024-12-14 17:20:01 - المصدر: واع

بغداد - واعبحث رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، مع رئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي، اليوم السبت، الأوضاع العامة في البلاد والتطورات في سوريا.وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استقبل رئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي".وأضاف البيان، أن "اللقاء بحث الأوضاع العامة في البلاد، وأهمية إسناد الحكومة في تنفيذ خططها الاستراتيجية، التي قطعت فيها شوطاً كبيراً، لا سيما ما يتعلق بالإصلاح الاقتصادي والتخفيف من الفقر، وجهودها في تقديم الخدمات ومكافحة الفساد، واستكمال البنى التحتية، التي تندرج جميعها ضمن برنامجها الحكومي".وأشار إلى، أن "اللقاء شهد مناقشة تطورات الأحداث في سوريا، والتحديات الأمنية المحتملة، والإجراءات التي اتخذتها الحكومة في مجال تحصين الحدود وتعزيز قدرات قواتنا الأمنية، والحفاظ على أمن العراق واستقرار شعبه".