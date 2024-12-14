القوات الأمنية تسيطر على مشاجرة "مسلحة" بمنطقة الأمين

2024-12-14 17:25:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

افاد مصدر امني، اليوم السبت (14 كانون الأول 2024)، بأن القوات الأمنية سيطرت على مشاجرة "مسلحة" اندلعت بمنطقة الأمين شرقي بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "مشاجرة اندلعت بين 3 اشخاص احدهم من العصائب واثنين من سرايا السلام، تطورت الى استخدام الأسلحة واطلاق العيارات النارية في الهواء ضمن منطقة حي الأمين شرقي العاصمة بغداد".

وأضاف أنه "بحسب المعلومات فان المشاجرة بسبب مشكلة على قطعة ارض"، لافتاً الى أن "القوات الأمنية وصلت الى مكان المشاجرة وسيطرت على الوضع، وقامت باعتقال عدد من الأشخاص بعد دقائق من الحادثة".

وأوضح المصدر أن "القوات التي تدخلت هي الشرطة الاتحادية والفوج التكتيكي لقيادة شرطة الرصافة، وليس جهاز مكافحة الإرهاب"، نافياً "وجود اطلاقات على مركز الشرطة".