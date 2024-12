السوداني يؤكد أهمية اسناد الحكومة في تنفيذ خططها الستراتيجية

2024-12-14 17:27:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد / عراق اوبزيرفر استقبل رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم السبت، رئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي. وذكر بيان لمكتبه ورد لـ عراق اوبزيرفر، انه “جرى، خلال اللقاء، بحث الأوضاع العامة في البلاد، وأهمية إسناد الحكومة في تنفيذ خططها الستراتيجية، التي قطعت فيها شوطاً كبيراً، لاسيما ما يتعلق بالإصلاح الاقتصادي والتخفيف من الفقر، وجهودها …

