2024-12-14 17:27:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد / عراق اوبزيرفر أصدرت مديرية المرور العامة، اليوم السبت، 7 توجيهات تزامناً مع تقلبات الأجواء واندفاع موجة غبار نحو مناطق مختلفة. وذكر بيان للمديرية، أنه “حذرت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي من وجود تقلبات في الأجواء واندفاع موجة غبار ونصحت بأن الأجواء غير ملائمة للسفر براً في المساء”. وأضاف البيان: “وعليه توجه مديرية …

The post المرور تصدر 7 توجيهات تزامنا مع الموجة الغبارية first appeared on Observer Iraq.