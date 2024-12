السوداني: ماضون في تحديث عمل مؤسسات الدولة

2024-12-14 17:27:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق أوبزيرفر افتتح رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت، المبنى الجديد لدائرة تسجيل الشركات، التابعة لوزارة التجارة في العاصمة بغداد، وأجرى جولة في المبنى، اطلع خلالها على أقسام الدائرة، وآليات العمل فيها. وبحسب بيان اصدره المكتب الإعلامي للسوداني وتلقت عراق أوبزيرفر نسخة منه، فقد اكد رئيس الوزراء على مُضيّ الحكومة ببرنامجها الخاص …

