2024-12-14 17:27:04 - المصدر: ايشان

أصدرت مديرية المرور العامة، اليوم السبت، عدداً من الإرشادات إلى سائقي السيارات، لتفادي الحوادث أثناء العواصف الترابية التي تشهدها البلاد. وبحسب المرور، فإن المديرية وجها سائقي المركبات بالإرشادات التالية: 1- أثناء القيادة خلال عاصفة ترابية تأكد من غلق النوافذ وتشغيل تكييف المركبة 2- تأكد من أن المصابيح الأمامية للسيارة تعمل جيداً لزيادة وضوح الرؤية […]

ظهرت المقالة سبع إرشادات من المرور إلى السائقين.. قللوا سرعتكم وتنقلوا بين المسارات بهدوء أولاً على ايشان.



