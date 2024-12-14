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سبع إرشادات من المرور إلى السائقين.. قللوا سرعتكم وتنقلوا بين المسارات بهدوء

سبع إرشادات من المرور إلى السائقين.. قللوا سرعتكم وتنقلوا بين المسارات بهدوء
سبع إرشادات من المرور إلى السائقين.. قللوا سرعتكم وتنقلوا بين المسارات بهدوء
2024-12-14 17:27:04 - المصدر: ايشان

  أصدرت مديرية المرور العامة، اليوم السبت، عدداً من الإرشادات إلى سائقي السيارات، لتفادي الحوادث أثناء العواصف الترابية التي تشهدها البلاد. وبحسب المرور، فإن المديرية وجها سائقي المركبات بالإرشادات التالية: 1- أثناء القيادة خلال عاصفة ترابية تأكد من غلق النوافذ وتشغيل تكييف المركبة 2- تأكد من أن المصابيح الأمامية للسيارة تعمل جيداً لزيادة وضوح الرؤية […]

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سبع إرشادات من المرور إلى السائقين.. قللوا سرعتكم وتنقلوا بين المسارات بهدوء

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