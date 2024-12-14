2024-12-14 17:27:04 - المصدر: ايشان

توقع المتنبئ الجوي حسين الأسدي، انتهاء موجة الغبار التي تشهدها بعض مناطق العراق، صباح غد الأحد. وقال الأسدي في منشور على “فيسبوك”، تابعته منصة “إيشان”، إن “موجة الغبار تستمر حتى مساء اليوم في الموصل ثم تنتهي، وتليها المنطقة الغربية وتنتهي منتصف الليلة”. وأضاف، أن “موجة الغبار تستمر في المناطق الوسطى حتى فجر الأحد ثم تنتهي، […]

ظهرت المقالة متنبئ جوي يتوقع انتهاء موجة الغبار في مناطق الوسط والجنوب صباح الغد أولاً على ايشان.



